Zonawrestling.net - AEW: Shockwave ad oggi è solo una idea, nulla di concreto

Leggi su Zonawrestling.net

Da qualche tempo si parla del possibile lancio di un nuovo tv show da parte della AEW dal nome “” e del possibile approdo della federazione di Tony Khan su Fox. La situazione però resta in divenire ed il progetto, per il momento, non si trova in uno stadio avanzato di sviluppo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.Progetto alle fasi inizialiSean Sapp di Fightful Select ha fornito qualche aggiornamento sulla situazione relativa al possibile lancio del tv showda parte della AEW. Secondo quanto evidenziato, non c’è ancoradi. Il progetto, ad, restaunae si è lontani dall’aver certezza che esso diventi realtà, così come non ci sono certezze sull’approdo della AEW su Fox.