Abodi vuole reintrodurre la pubblicità sulle scommesse. Ma lo fa per il nostro bene

Non è che lo sport, il calcio su tutti, ha bisogno dellesportive per guadagnare soldi. No, è che leservono a noi. Servono a farci capire quanto è sbagliato scommettere. Insomma, se Andreasi impegna ad eliminare il divieto lo fa per noi, per il. Durante un intervento al termine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro,ha detto che il gioco legale può svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una corretta informazione. “Penso al Totocalcio, che 3 anni fa ha avuto una nuova vita, ma poi si è inabissato per l’impossibilità di comunicare cosa sia il Totocalcio“Pur rispettando l’opinione di chi vede nelladelleun fattore negativo, sono un elemento importante, intanto per determinare un discrimine tra gioco legale e illegale”.