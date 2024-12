Premio Honoris causa Ostia | una mattinata piena di solidarietà e spettacolo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 dicembre 2024 – Anche quest’anno, in un sabato prenatalizio, l’Associazione Gruppo Donatori Volontari Amici del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale G.B. Grassi diè riuscita a riempire il Teatro Nino Manfredi all’insegna della, della condivisione e anche del divertimento. Tanti i premi elargiti e gli artisti che hanno intrattenuto il folto pubblico, al motto di “chi dona il sangue, dona la vita”.Tutto condotto da un presentatore d’eccezione Giuseppe di Lorenzo Presidente del Gruppo Donatori e amici del Grassi, che ha saputo intrattenere i presenti sempre con il sorriso, sottolineando gli aspetti più importanti del mondo del volontariato, ricordando che chi dona non solo fa del bene, ma riceve tanto in cambio.Un modo per dire grazie a un territorio che donaUna festa annuale di ringraziamento a chi ogni anno regala uno spicchio di vita donando il sangue, un momento per ricordare che sport e vita sana contribuiscono a diminuire il numero di persone che ha bisogno del prezioso elemento.