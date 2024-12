Ilrestodelcarlino.it - "L’attesa non può durare a lungo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luciano Falleroni, osservatore attento delle condizioni del porto di San Benedetto del Tronto, si esprime con fiducia riguardo alla riqualificazione del muro del molo Nord. "Sono sicuro che presto ci metteranno mano. Probabilmente ci sono stati dei ritardi burocratici, ma non credo chepossaancora a", afferma. Falleroni sottolinea il degrado evidente: "Il muro cade a pezzi, è impossibile ignorarlo. Non riesco a credere che un ente pubblico possa lasciare un’area così visibile in queste condizioni". Così invita all’ottimismo: "Spero e voglio credere che l’intervento arrivi molto presto per restituire decoro al porto".