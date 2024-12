Sport.quotidiano.net - Atalanta, Marco Carnesecchi il portiere “paratutto” è pronto per l’Italia di Spalletti

Bergamo, 15 dicembre 2024 – L’eroe di Cagliari nell’capolista è stato lui, ilche “para tutto”. Sempre presente dalla seconda giornata di campionato in poi. Venti partite consecutive disputate da titolarissimo: il 24enne romagnolo in questo 2024 si è preso con merito la porta atalantina, infrangendo la regola gasperiniana del turnover tra portieri. Per otto anni tra i pali nerazzurri si erano alternati primo e secondo: Sportiello e Berisha nel 2016-17, Berisha e Gollini nelle due stagioni successive, Gollini e Sportiello nel biennio tra il 2019 e il 2021, quindi dal 2021 al 2023 Musso e Sportiello e lo scorso anno Musso e appunto, diventato titolare nelle partite italiane dal dicembre 2023, lasciando a Musso quelle europee. L’occasione per Rui Patricio L’argentino, anche per dargli visibilità sul mercato, ha giocato da titolare ad agosto la Supercoppa Europea e la prima di campionato a Lecce, poi si è trasferito all’Atletico Madrid cedendo il posto di dodicesimo al 36enne portoghese Rui Patricio, finora mai utilizzato.