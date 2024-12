Iltempo.it - Valditara denuncia i danni nelle scuole durante le occupazioni: “Teppisti”

“Ridurre in queste condizioni una scuola non è lotta politica, è teppismo, a danno degli studenti e dei cittadini. Chi rompe deve pagare”. A scriverlo su X, l'ex Twitter, è il ministro dell'Istruzione Giuseppe, accompagnando il messaggio con alcune foto delle condizioni in cui sono stati trovati il liceo Gullace e il liceo Virgilio, entrambi di Roma, dopo le. La stima deial Gullace è di circa 2 milioni di euro. Al Virgilio, invece, l'ammontare deisi sta ancora stimando. Al Gullace si sono verificati inoltre due incendi nel mese di ottobre (nella succursale dell'istituto), che hanno tra l'altro comportato la didattica a distanza per centinaia di alunni. Queste alcune foto che documentano una parte deisubiti dal liceo Gullace di Roma per un doppio incendio doloso appiccato nel corso della sua occupazione.