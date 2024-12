Tabellone Mondiale per Club volley maschile 2024 | gli accoppiamenti

Leggi su Sportface.it

Ilcompleto delperdi, in programma da martedì 10 a domenica 15 dicembre alla Sabiazinho Arena di Uberlandia, in Brasile. L’Italia proverà a tenersi l’ambito trofeo, dopo i due trionfi consecutivi di Perugia nelle ultime due edizioni del torneo. I Block Devils quest’anno non sono presenti, ma ci sono Itas Trentino (vincitrice della Champions League) e Cucine Lube Civitanova (che sostituisce Jastrzebski Wegiel, seconda classificata in Champions, che ha dato forfeit). Dopo le sfide della fase a girone, le migliori due di ciascun raggruppamento si incontrano nelle semifinali. Terze e quarte classificate dei due gironi saranno invece eliminate. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno poi per il titolo nella finalissima, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo gradino del podio nella “finalina”.