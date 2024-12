Oasport.it - Sport invernali, l’Italia alza la testa con sei podi in un giorno. Snowboard dominante, riscatto short track, segnali dal fondo

All’alba del 14 dicembre, abbiamo vissuto il primo sabato veramente ‘invernale’, da vera e propria abbuffata di competizioni. Peraltro resterà l’unico del mese, perché già il prossimo tante discipline osserveranno una pausa prima degli eventi previsti tra il crepuscolo del 2024 e l’inizio del nuovo anno.si è fatta trovare pronta, incassando ben seicomplessivi. Continua a rivelarsi trascinante lo, di gran lunga il migliorin questo avvio di stagione per i colori azzurri. Nel PGS di Cortina d’Ampezzo si è materializzata una finale tutta italiana, con Daniele Bagozza che non solo ha sconfitto il veterano Aaron March, ma ha posto la candidatura per giocarsi la Coppa del Mondo generale di parallelo. Si conferma poi un talento sopraffino Jasmin Coratti: a 23 anni si sta rendendo artefice di un’ascesa rapida ed inarrestabile, che potrebbe portarla a diventare in breve tempo una delle big del circuito.