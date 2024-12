Terzotemponapoli.com - Reja: “Gasperini, il miglior innovatore del decennio'”

Parole di stima dall’ex tecnico per, il condottiero dell’AtalantaEdy, figura iconica del calcio italiano e uomo di grande esperienza, non ha risparmiato elogi verso Gian Pieroe l’Atalanta nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport., che ha allenato squadre di alto livello e vissuto il calcio italiano da protagonista, ha definito“ildegli ultimi dieci anni”, sottolineando come il tecnico nerazzurro sia diventato un punto di riferimento anche oltre i confini italiani. “Molti provano a emularlo in Europa, ed è un riconoscimento evidente del suo valore”, ha dichiarato, lasciando trasparire non solo stima professionale, ma anche un’amicizia che dura nel tempo.L’elogio dopo Atalanta-Real Madridsu: “Martedì ha giocato meglio del Madrid”Presente sugli spalti dello stadio per assistere alla sfida contro il Real Madrid,si è detto colpito dalla prestazione dell’Atalanta, definendola “uno spettacolo”.