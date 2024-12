Quotidiano.net - Quando iniziano i saldi invernali 2025: le date regione per regione

Roma, 14 dicembre 2024 – E dopo i regali di Natale ecco il momento più atteso per gli amanti dello shopping: i. Sia nei negozi che negli store online sarà possibile acquistare i prodotti più amati a prezzi ridotti. Per questo, la data d’inizio per le vendite di fine stagione sarà il 4 gennaio. Ma ogniavrà, come al solito, le proprie modalità. Ecco il calendario completo con ledeipercominciano il primo giorno feriale precedente all'Epifania. Pertanto, la data d'inizio di quest’anno sarà il 4 gennaio. Ledi avvio e conclusione delle promozioni, che vengono stabilite localmente da Regioni e Comuni, sono tuttavia differenti a seconda della località. Ad esempio, Bolzano inizierà le vendite di fine stagione l’8 gennaio.