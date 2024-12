Pompei si candida a capitale della cultura, proiezioni sul Santuario

Leggi su Ildenaro.it

Per latura a2027da domani si illumina cone installazioni grafiche sulla facciata del Pontificioe sul Campanile diche segneranno l’inizio di «Continuum». Domani, alle 20.30, ci sarà la cerimonia di accensione dell’illuminazione, un’iniziativa sostenuta dalla Prelatura territoriale diche celebra importanti ricorrenze come il 150/o anniversariovenuta dell’IconaMadonna die il centenariocostruzione del Campanile. Il progetto prevede il coinvolgimento di sette location cittadine con l’uso di 15 videoproiettori da 20.000 ansi lumen laser, 8 torri Layher, 6 server dedicati e installazioni grafiche personalizzate, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Sarà così realizzata una fusione di arte e spiritualità, con una ‘discesa’ dello Spirito Santo che prenderà vita in un’esplosione di luci e laser.