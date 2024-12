Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus in trasferta contro Valtarese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vuoi che non si stia almeno un po’ stretti tutti lì pigiati al terzo posto? LaCesena questa sera alle 21 potrebbe tentare di alzare i gomiti e scrollarsi di torno qualche diretta concorrente nell’ambito di un campionato, quello di basket femminile di serie B, che sta regalando tantissime soddisfazioni alla squadra di coach Luca Chiadini. Le cesenati in effetti al momento navigano a quota 14 punti, appaiate ad altre quattro squadre (Rimini, Castel San Pietro, Valdara e Piumazzo), ad appena 4 lunghezze di ritardo da Puianello, seconda dietro a Cavezzo. In prima serata le cesenati scenderanno in campo per affrontare in, che di punti in classifica ne ha 10. La sfida sulla carta è decisamente alla portata della, che sta affrontando un ottimo momento, coi risultati che alimentano l’autostima di un gruppo dalle enormi potenzialità ancora da esprimere.