Manovra 2025, nuovo bonus per la rottamazione di frigoriferi ed elettrodomestici

A partire dal 2025, è previsto un bonus per chi acquista un elettrodomestico ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) di produzione europea e decide di smaltire il vecchio apparecchio. L'incentivo, pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, è di 100 euro, cifra che può arrivare fino a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. Alla fine la spunta la Lega, che aveva spinto per includere il bonus nel maxi emendamento governativo alla Manovra 2025 discussa in commissione Bilancio della Camera.