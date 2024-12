Ilgiorno.it - Il “ritorno a casa“ di Chen Guang: “Milano? È come essere in famiglia”

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 dicembre 2024 – Antonionon dimenticherà mai il suo primo incontro con Antonio Mormone, fondatore della Società dei Concerti di. “Da quel momento è cambiata la mia vita, per questo ho aggiunto il suo nome al mio”. Stasera alle 18, per la Società dei Concerti, il pianista cinese - uno dei talenti scoperti da MormoneKissin, Sokolov, Beatrice Rana - si esibisce in un concerto a lui dedicato. In programma i “Dodici studi op.10“ di Frederic Chopin e la “Sonata in si minore“ di Franz Liszt. Per ricordare la sua figura la Fondazione Società dei Concerti diha istituito nel 2020 il Premio Internazionale Antonio Mormone. È in corso la seconda edizione, dedicata al violino, che terminerà nel giugno 2025 con una finale alla Scala. Antonio, cosa significa per lei tornare nella nostra città? “Qui ho debuttato, dal 2013 ho un appuntamento annuale con