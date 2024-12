Ilgiorno.it - Il raid ultrà a partita finita. Dodici Daspo

Leggi su Ilgiorno.it

Sonoi tifosi del Como, tra cui un ragazzo di 16 anni, raggiunti in queste ore da un, a causa delle condotte tenute dopo il derby Como-Monza del 30 novembre. Il provvedimento che vieta loro di avvicinare e frequentare luoghi in cui avvengono manifestazioni sportive, ha una durata variabile da uno a tre anni, in base alle condotte che gli vengono contestate dalla Digos della Questura di Como, che ha identificato i soggetti appartenenti al gruppo che, a fine, ha cercato di raggiungere la tifoseria avversaria mentre veniva accompagnata in stazione o all’area di Lazzate. Nell’immediatezza era stato arrestato uno dei tifosi, Demis D’Intinosante, 22 anni di Malnate, a processo per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere con udienza fissata a marzo.