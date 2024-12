Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'conflitto istituzionale mai visto, delegittima potere giudiziario'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Questoporta unmaiprima tra poteri dello Stato e continua are il. Noi non conosciamo le ragioni delle dimissioni della giudice Apostolico ma se fosse in minima parte per gli attacchi da parte della maggioranza e delsarebbe un precedente gravissimo, non accettabile". Lo ha detto Ellyalla Assemblea del Pd."Noi non ci rassegneremo a uno scontroche fa male al Paese come succede nei Paesi in cui i miliardari decidono quali giudici devono fare il loro lavoro e quali altri devono andare via, magari perchè dà fastidio che la legge sia uguale per tutti", ha aggiunto la segretaria dem.