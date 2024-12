Top-games.it - Destiny 2: Come battere ogni Settore Perduto Leggendario in solo.

Anche oggi ci troviamo a fare una rapida guida sui settori perduti di Europa, nello specifico vi spiegheremofare a batterli tutti più facilmente grazie a degli equipaggiamenti specifici.Oggi vogliamo spiegarvifacilmentea difficoltà Leggendaria presente in Europa, introdotta con l’espansione Oltre la Luce di2. Questi non saranno sicuramente facili difatti gli equipaggiamenti che avrete ed i modificatori saranno davvero importanti. Più o meno le particolarità disono sempre le stesse, dunque una build ben costruita andrà bene per tutti. Il primo “problema” di queste missioni è che saranno presenti un sacco di Campioni con barriere, dunque ci servirà qualcosa per distruggere queste fastidiose barriere, qui vengono in aiuto i modificatori anti-barriera questa richiede un punto energia per essere equipaggiata ed il suo perk è davvero essenziale: grazie a questo modificatore andremo a perforare le barriere degli avversari facendo incaso dei danni alla vita del nemico.