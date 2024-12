Ilrestodelcarlino.it - Consigliere e consiglieri al debutto: tailleur, tubini, stivali. Gli uomini? Vince il blu

Bologna, 14 dicembre 2024 – Un’Assemblea legislativa dal colore blu notte, tono predominante al civico 50 di viale Aldo Moro, per la prima seduta del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Abiti per i, la maggior parte in cravatta, eper le, seguendo la linea dei colori scuri. Una seduta composta – anche se con qualche errore di stile che rende gli outfit meno eleganti del previsto – come succede all’inizio di ogni nuovo percorso. A partire dal governatore Michele de Pascale, che dal suo armadio, sobrio ed elegante, seleziona un completo blu scuro con la classica camicia bianca, arricchito da una cravatta rossa tendente al granata con rimandi blu, un dettaglio che de Pascale concede solo nelle occasioni speciali, come questa. Outfit molto simile, per colori e tipologia, a quello del suo braccio destro, il vicepresidentenzo Colla.