CARCERE DE LUCA | CONDIZIONE ANIMALESCA DOVREMMO VERGOGNARCI

AL VIA PROGETTO CON DETENUTI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI(DIRE) Napoli, 13 dic. – “Abbiamo oggi una situazione nellecarceri che è spaventosa. Fra i tanti motivi per i qualiun po’in Italia c’è lacarceraria. Sonodecine, decine e decine i suicidi che registriamo oggi nellecarceri italiane.davvero avvertire questo problemasulla nostra pelle, decine di persone che vivono in unain qualche caso davvero”. A denuciarlo,intervenendo in diretta sulla sua pagina Facebook, il presidentedella Regione Campania Vincenzo De, che annuncia un progettoper impiegare detenuti campani in lavori di pubblica utilità. In prima battuta riguarderà coloro che sono ospitati aPoggioreale, ma “vedremo anche di attivarlo per altre carceridella Campania.