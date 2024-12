Bergamonews.it - Verdello, in Rsa i nonni pasticcieri per i senza tetto e i meno fortunati

Quest’anno, sotto le Feste, gli anziani ospiti delle RSA hanno messo le mani in pasta. per una giusta causa! Si chiama “Dolce Natale” ed è l’iniziativa natalizia ideata e realizzata presso le case di riposo di emeis Italia, attore di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili.Ini e lene ospiti delle strutture del gruppo si sono trasformati in inediti pasticceri per preparare e confezionare il dolce per il cenone di Natale delle persone svantaggiate efortunate. In provincia di Bergamo ha aderito all’iniziativa Casa Mia.Biscotti dalle forme natalizie, dolci tipici delle feste, muffin e cupcake con i colori del Natale.Tutti i dolci, realizzati in collaborazione con gli educatori e i cuochi delle strutture, sono stati prodotti a mano dagli anziani durante i laboratori di cucina a tema realizzati ad hoc per l’iniziativa.