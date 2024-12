Usa, ambasciatore Zappia organizza un evento sui social media

Leggi su Ildenaro.it

L’importanza deie del mondo digitale nell’indirizzare gli orientamenti degli elettori: questo il tema dell’to ieri dall’Ambasciata italiana a Washington di cui l’Mariangelanell’ambito del ciclo della Digital Diplomacy Series, arrivato a 12 anni di attività. Aprendo i lavori, l’ambasciatrice Mariangelaha sottolineato come “il dibattito sul peso crescente deinell’orientare il pubblico è rilevante perché serve per capire come queste piattaforme finiscono per influenzare il modo in cui tutti noi ci informiamo: è un dibattito sul funzionamento e sullo stato di salute delle nostre democrazie, in particolare nel momento cruciale delle elezioni”. Dopo l’intervento dell’ambasciatrice, l’è proseguito con una presentazione dell’esperto Steve Clemons, un veterano del giornalismo politico americano e opinionista di importanti testate americane.