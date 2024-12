Quifinanza.it - Tasse d’imbarco in aumento per i voli extra-Ue, milioni di euro ai Comuni

Un emendamento alla Manovra prevede che da aprile 2025 si attivi l’addizionale comunale in relazione ai dirittidei passeggeri. Ciò vale esclusivamente per iUnionepea. Una misura che non riguarderà però tutti gli aeroporti nazionali in maniera indiscriminata. Lo sguardo sarà infatti rivolto unicamente a quelli che fanno registrare un traffico annuale superiore ai 10di passeggeri.Nuova tassa e utilizzoCome sempre, sul finire dell’anno sono due i temi caldissimi che vengono ampiamente trattati. Da una parte abbiamo la Manovra, che il governo di Giorgia Meloni sta tentando di “portare a casa” entro il limite temporale massimo, e dall’altra il costo dei.In qualche modo l’emendamento di cui sopra riesce a fondere i due topic. È stata ovviamente presentata una relazione tecnica in allegato, che evidenzia come saranno coinvolti sei scali aeroportuali, ovvero i più grandi d’Italia.