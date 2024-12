.com - Serie A, probabili formazioni: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out

(Adnkronos) – Dopo la tre giorni di coppe europee, è di turno tempo diA. Il campionato italiano si riprende la scena con la 16esima giornata: si comincia oggi, venerdì 13 dicembre, con l’anticipo tra Empoli e Torino. Sabato 14 toccherà all’Atalanta capolista volare a Cagliari, mentre il Napoli sarà impegnato a Udine e la Juventus ospiterà il Venezia. Domenica 15 dicembre impegno in trasferta per la Roma, che è tornata alla vittoria nello scorso turno contro il Lecce, contro il Como, mentre ilospiterà il Genoa a San Siro. A chiudere la 16a giornata diA sarà il big match dell’Olimpico tra Lazio e Inter, in programma lunedì 16 dicembre. Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria.