Regione Emilia-Romagna | ecco il nuovo consiglio nomine ed esclusi

Bologna, 13 dicembre 2024 – Bologna, 13 dicembre 2024 - Maurizio Fabbri è ilpresidente dell’Assemblea legislativa, eletto all'unanimità, mentre il capogruppo Pd è il ferrarese Paolo Calvano, ex assessore al Bilancio. Una scelta, quella di Fabbri, avallata anche dal centrodestra. Il nome dell’ex sindaco di Castiglione dei Popoli, vicinissimo al sindaco di Bologna Matteo Lepore, dell’area Schlein, arriva dopo la trattativa sul nome di Stefano Caliandro, uno deglieccellenti della giunta di Michele de Pascale. Per Calvano, invece, il ruolo di guida del gruppo dem, che rifonda i ferraresi della mancata rappresentanza in squadra. Voto a favore, come detto, da parte del centrodestra, anche se sia Marta Evangelisti (capogruppo di Fratelli d’Italia), sia Pietro Vignali (capogruppo di Forza Italia), hanno fatto notare la “mancata rappresentanza di genere” delle nuove, ricordando anche il fatto che anche il numero due di de Pascale è un uomo (Vincenzo Colla, ndr).