Promozione / A Fermignano, Moie e Vismara in palio il primato in classifica

Nel turno del sabato l’undici di Pazzaglia ospiterà il Gabicce Gradara, quello di Rossi la Jesina, la formazione pesarese se la vedrà con il Villa San Martino. Biagio Nazzaro – Tavullia Valfoglia unica gara che si disputerà di domenicaVALLESINA, 13 dicembre 2024 – Ultimi novanta minuti del girone d’andata. Tutto incerto in testa allacon la Fermignanese a guidare con due punti di vantaggio su Jesina e.Per il titolo di campione d’inverno tutto può accadere considerate le difficoltà degli ultimi scontri diretti.CapobiancoL’undici di Pazzaglia ospiterà il Gabicce Gradara, una formazione in stato di grazia con cinque vittorie, di cui tre di fila, nelle ultime sei gare disputate. Mister Capobianco alla vigilia presenta così l’impegno: Affrontiamo la squadra di grande valore come indica la, in casa è imbattuta, ha il miglior attacco e la migliore difesa, un collettivo di prima grandezza come testimoniano i 12 giocatori andati in rete e per di più è reduce dal prestigioso e importante colpaccio di Jesi.