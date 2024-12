Gqitalia.it - Perché Timothée Chalamet aveva in mano un Beyblade alla premiere di A Complete Unknown?

Leggi su Gqitalia.it

continua a farci impazzire. Pensate che sia solo un attore di grande talento? No, è anche un maestro della moda, senza dubbio uno degli più interessanti e sperimentali del pianeta. Sebbene da tempo parli apertamente della sua passione per i Knicks, siamo rimasti scioccati nel vederlo diventare un vero e proprio conoscitore di football durante una recente intervista al College GameDay di ESPN. Ma è stato un accessorio sorprendente quello che Timmy ha portato con sé questa settimanaprima hollywoodiana di Ache ha davvero confermato il fatto che forse non riusciremo mai a capire questo ragazzo fino in fondo.Il look diprima è stato all'altezza del momento. L'attore ha abbinato una semplice camicia grigia a pantaloni neri, stivali e un blazer di pelle ornato da spille e da un paio di occhiali da sole con il nome di Bob Dylan.