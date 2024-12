Ilgiorno.it - Orrore a Quarto Oggiaro, il ricatto dopo rapimento e sevizie: “Se denunci metto i video online”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – La vittima dellee degli abusi sessuali e il ragazzo che lo avrebbe attirato nella trappola si conoscevano da tempo, frequentavano la stessa scuola. E sono ancora da chiarire, al centro di accertamenti, i motivi che hanno scatenato la ferocia contro un 16enne affetto da deficit cognitivo, con scene definite “da film dell’” dagli stessi inquirenti abituati a occuparsi di casi di abusi sessuali e violenze: forse un debito di poche decine di euro, oppure attriti legati a una ragazza, come a volte si verificano tra adolescenti. Lee le violenze sessuali che si sono protratte per ore in un caseggiato a, la notte tra il 9 e il 10 dicembre, sarebbero state quasi integralmente filmate con lo smartphone soprattutto da parte dell’uomo di 44 anni, fermato assieme al 14enne con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pernografico e rapina.