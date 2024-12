Tg24.sky.it - Oggi sciopero generale di 24 ore: stop scuola, sanità, trasporti. Voli esclusi. La guida

La protesta di 24 ore indetta dall’Unione Sindacale di Base (Usb) coinvolge vari settori pubblici e privati. A fermarsi per l’intera giornata sono anche i lavoratori del trasporto pubblico, dopo che ieri il Tar del Lazio ha sospeso l’ordinanza di precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la riduzione dell’agitazione a 4 ore di metro, bus e tram. Non si registrano particolari disagi. Nel pomeriggio Salvini ha detto: "violenze e caos, rivedere norme su". Anche di questo si è parlato nella puntata del 12 dicembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24