Notizie.com - Neonati sepolti, anche il primo bimbo di Chiara Petrolini sarebbe nato vivo. La legale dell’ex fidanzato: “Attendiamo la Cassazione”

ilbambino dato alla luce da, la 21enne accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi dueappena partoriti.Il nuovo dettaglioemerso dalle relazioni medico-legali dei consulenti della Procura della Repubblica di Parma. Gli esperti sono stati incaricati di capire cosa avesse provocato la morte delneo. La terribile vicenda si è svolta a Vignale di Traversetolo, tra la villetta, in cuiviveva con i genitori, ed il giardino.ildi. La: “la” (ANSA FOTO) – Notizie.com“È del tutto prospettabile che non sia morto prima del parto”, hanno scritto il medicoValentina Bugelli e l’antropologa forense Francesca Magliche.