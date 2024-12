Ilrestodelcarlino.it - Malore al cantiere, operaio muore davanti ai colleghi

Ascoli, 13 dicembre 2024 – Un improvvisoha stroncato la vita di unimpegnato neledile di Castel Folignano. La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità albanese, residente a Monteprandone. Insieme ad altrinel primo pomeriggio di ieri aveva ripreso a lavorare dopo la pausa pranzo in unedile. D’un tratto gli altri operai lo hanno visto sofferente, si è accasciato finché non è caduto a terra, privo di forze. Subito si sono resi conto che la situazione era grave e per questo hanno contattato il numero delle emergenze chiedendo il tempestivo intervento di un’ambulanza. Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovre rianimatorie. Purtroppo per il 60ennealbanese non c’era più niente da fare. Nonostante l’intervento dell’ambulanza l’uomo non ce l’ha fatta.