LIVE Civitanova-Al Ahly Mondiale per club volley in DIRETTA | spareggio da dentro o fuori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza sfida delpermaschile 2024 di pallavolo tra Lubee Al Ahli. E’ la Sabiazinho Arena di Uberlandia a ospitare dal 10 al 15 dicembre la manifestazione che assegna il trofeo iridato alla miglior squadra die non sono mancate le sorprese nella prima fase con le squadre brasiliane in difficoltà e le iraniane sugli scudi finora. La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le due squadre meglio classificate di ogni girone e le finali domenica 15.La Lubesi gioca la qualificazione con la squadra egiziana che a sorpresa ha superato i padroni di casa del Praiae al debutto e oggi con una vittoria potrebbe andarsi a prendere la qualificazione in semifinale.