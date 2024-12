Lincei | preoccupa sanatoria per no-vax

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 "Vivazione per la sostanzialedelle sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale per il Covid-19".E' quanto esprime l'Accademia Nazionale dei,tra le istituzioni scientifiche più antiche d'Europa. L'Accademia auspica un ripensamento su "una scelta così discutibile", riferendosi alla misura nella bozza del decreto Milleproroghe. Ricorda "l'indiscutibile efficacia e sicurezza dei vaccini" e rendere "non sanzionabile l'obbligo vaccinale minerebbe qualunque serio piano per un'eventuale nuova pandemia".