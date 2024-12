Calciomercato.it - Juventus, premiato subito da Thiago Motta: firma UFFICIALE fino al 2027

Il club bianconero ha reso noto l’accordo con il gioiellino: il comunicato suggella definitivamente l’affareArchiviata l’importante vittoria ottenuta in Champions League contro il Manchester City, per ladiè già tempo di guardare oltre. Ecco perché il tecnico bianconero ha chiamato a raccolta la squadra in vista del delicato impegno in campionato contro il Venezia: gli ultimi scialbi pareggi impongono un deciso cambio di passo.daal(LaPresse) – Calciomercato.itQuella vista all’opera contro la compagine di Guardiola, però, è stata una squadra diversa rispetto a quella vista all’opera nei primi mesi. Raccolta, attenta e concentrata, la ‘Vecchia Signora’ è stata in grado non solo di inaridire le linee di passaggio avversarie, ma anche di trovare quella verticalità che alla fine è stata decisiva.