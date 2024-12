Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 13 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1

di13, ci sono gli anticipi diA e B,1, in campo anche Eredivisie ed Eerste Divisie.La sedicesima giornata diA prende il via con la sfida tra il sorprendente Empoli decimo in classifica e il Torino deludente nell’ultimo periodo: solo grazie agli undici punti conquistati nelle prime cinque giornate la squadra di Vanoli non si ritrova in piena zona retrocessione.Idi13A e B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Il soporifero 0-0 di sabato scorso a Marassi con il Genoa ha fotografato il momento complicato della squadra granata che non vince da sei giornate – solo due punti conquistati in questo frangente – e che, aspetto ancora più preoccupante, ha praticamente smesso di segnare dopo l’infortunio occorso al suo cannoniere Zapata.