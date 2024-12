Amica.it - Giacomo Poretti a teatro indaga su “La fregatura di avere un’anima”

(askanews) – Si intitola Ladiun’anima lo spettacolo andato in scena alOscar, di e con, diretto da Andrea Chiodi, prodotto dalde Gli Incamminati, cheproprio sulla creazione di un’anima. Ogni genitore, dopo aver generato un figlio, si trova a dover plasmare anche la sua anima e si troverà dunque di fronte a un inevitabile bivio: strutturare una carriera perfetta per il proprio figlio, oppure aiutarlo a stupirsi davanti alla bellezza di una realtà donata?Uno spettacolo sulle aspettative dei genitori per i figli«Nel 2024 qualsiasi genitore sfido, quando nasce un bimbo immagina di farne una professoressa, un medico, un ingegnere, un architetto, tutto fuorché pensare di fargli un’anima», ha detto«Perché è una? Perché intanto i genitori nel 2024 hanno a disposizione e vivono dentro alla meravigliosa tecnologia che li aiuta in tutto quanto, quindi tutto il resto diventa superfluo.