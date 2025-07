Andrea Cavallari permessi premio nella bufera L’Anm | Casi limitati i benefici sono positivi per tutti

Le recenti cronache hanno acceso il dibattito sui benefici penitenziari, con il caso di Andrea Cavallari al centro dell’attenzione. Tuttavia, secondo la magistrata Paola Cervo, si tratta di casi isolati e i benefici concessi rappresentano un elemento positivo per l’intero sistema penitenziario. È fondamentale distinguere tra eccezioni e norma, per garantire giustizia ed efficacia. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla gestione dei permessi?

" I casi di Andrea Cavallari ed Emanuele De Maria sono isolati. Non dubitare dell'intero sistema dei benefici penitenziari". L'intervista alla magistrata di sorveglianza Paola Cervo (Anm). Nel mirino di politica e non solo, i benefici penitenziari concessi dai magistrati di sorveglianza ai detenuti, dopo il caso di Andrea Cavallari. Il ventiseienne è irreperibile dalla mattina di giovedì 4 luglio, dopo aver ricevuto un permesso di necessità per uscire dal penitenziario della Dozza e recarsi insieme con la famiglia all'Università di Bologna, dove lo attendeva la laurea in Giurisprudenza.

