Assalto al parco eolico l’ingegnere minacciato | Noi offesi e accerchiati Poi ci hanno scortati fuori

L’8 luglio 2025, nel cuore delle colline toscane, un assalto improvviso ha scosso il cantiere eolico di Villore-Corella. L’ingegner Niccolò Bruschi, insieme ai suoi colleghi e agli operai forestali, si è trovato al centro di un episodio di violenza e minacce, finendo per essere offeso e accerchiato. La situazione si è conclusa con la loro scorta fuori dal sito, un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e le proteste ambientali in Italia.

Firenze, 8 luglio 2025 – L’ingegner Niccolò Bruschi giovedì scorso sul crinale del Giogo di Villore c’era. Era insieme a due suoi colleghi, nel cantiere dove da mesi Agsm ha avviato i lavori per la costruzione dell’impianto eolico industriale di Villore-Corella, tra Vicchio e Dicomano. Ed erano all’opera anche tre operai forestali. Si sta ancora lavorando alla realizzazione dei collegamenti stradali nel bosco, necessari per innalzare sul crinale le gigantesche pale eoliche e sono da realizzare le piattaforme in cemento. Intanto, per la costruzione delle strade sono stati necessari sbancamenti e abbattimenti di faggete. 🔗 Leggi su Lanazione.it