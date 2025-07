Quanto guadagna il mio collega? La risposta parziale arriva nel 2026 | tutti i dettagli sulla direttiva trasparenza salariale

Se ti chiedi quanto guadagna il tuo collega, la risposta non arriverà prima del 2026. La nuova Direttiva UE 2023/970 introdurrà maggiore trasparenza salariale, permettendo ai lavoratori di conoscere la media delle retribuzioni per ruolo e genere, ma senza svelare gli stipendi individuali. Scopriamo insieme cosa cambierà e come questa normativa influenzerà il mondo del lavoro.

Dal 2026, la Direttiva UE 2023970 imporrà maggiore trasparenza sulle retribuzioni, ma senza svelare i dettagli dei singoli stipendi. I lavoratori potranno conoscere la media retributiva per il proprio ruolo, suddivisa per genere, ma non quanto guadagna il collega accanto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

