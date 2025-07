Beukema vicino al Napoli

Il calciomercato nel cuore di Napoli si infiamma: tra offerte e trattative, il club azzurro si muove con decisione per rafforzare la rosa. Con le ultime mosse in corso, si preannuncia un’operazione che potrebbe rivoluzionare il prossimo campionato. Resta sintonizzato, perché l’estate è ancora lunga e le sorprese non sono finite.

Napoli-Lang, scambio di documenti in corso. Offerti 30 mln + 2 di bonus per Beukema. Scambio di documenti in corso tra Napoli e Psv per Noa Lang. Operazione da 25 milioni più 2 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. Per quanto riguarda Sam Beukema, il club azzurro ha inviato una nuova offerta da 30 milioni più 2 di bonus Si avvicina sempre di più Noa Lang al Napoli. Come riporta Sky Sport, è in corso in questo momento lo scambio di documenti con il Psv, per un’ operazione da 25 milioni più 2 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. L’olandese, che ha rinunciato anche a parte dei futuri compensi per velocizzare la chiusura del suo trasferimento, è prossimo a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Beukema vicino al Napoli

