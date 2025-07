Messi futuro in Arabia? L' Al-Ahli si muove

Ora, con Messi che si avvicina a un nuovo capitolo nel mondo del calcio, il suo futuro in Arabia con l’Al Ahli apre nuovi scenari e stimola discussioni tra appassionati e analisti. Dopo aver scritto la storia in Europa, il suo trasferimento rappresenta una svolta epocale. La domanda ora è: quali sfide e opportunità lo attendono in questa nuova avventura? La risposta potrebbe ridisegnare ancora una volta i confini del calcio mondiale.

Miami, 7 luglio 2025 – Negli ultimi vent'anni, il calcio è stato segnato dal dualismo Messi-Ronaldo: l'argentino e il portoghese hanno dominato per anni questo sport, vincendo di tutto e scontrandosi in finali che sono passate alla storia. È grazie a loro se, soprattutto nella scorsa decade, il clasico tra Real Madrid e Barcellona è passato ad un livello successivo. Per anni tra i due c'è stata battaglia, ma il rispetto alla base non è mai mancato, come ha ammesso lo stesso Ronaldo qualche giorno fa. Dall'addio del portoghese al Real Madrid, però, la rivalità si è affievolita: Ronaldo ha cambiato campionato, trasferendosi alla Juventus, mentre Messi è rimasto al Barcellona.

