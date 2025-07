Sommer Inter sempre più probabile l’addio Voci sempre più insistenti sul suo futuro

Le voci di un possibile addio di Yann Sommer all'Inter si fanno sempre più insistenti, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo una stagione intensa e ricca di alti e bassi, il portiere svizzero potrebbe lasciare Milano, lasciando un vuoto importante nella rosa nerazzurra. Ma chi potrebbe prenderne il posto e continuare a garantire sicurezza tra i pali? Scopriamo le candidature più papabili.

lontano da Milano. Ecco chi può sostituirlo. L’ Inter si prepara a salutare non solo Hakan Calhanoglu, ma anche un altro giocatore fondamentale: Yann Sommer. Dopo una stagione altalenante, ma comunque segnata da alcune prestazioni da top mondiale, il futuro del portiere svizzero sembra essere in bilico, con sempre più segnali che indicano una sua partenza durante questa sessione di calciomercato. Sommer, classe 1988, ha mostrato il suo valore durante la stagione 2024-25, con alcune partite memorabili, come quelle contro il Barcellona sia in casa che in trasferta, dove ha dato prova delle sue qualità da numero uno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, sempre più probabile l’addio. Voci sempre più insistenti sul suo futuro

In questa notizia si parla di: inter - sommer - probabile - addio

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Romano: “Inter spalanca le porte ad addio Calhanoglu! Sarà probabile uscita: cosa succede ora” - facebook.com Vai su Facebook

Sommer, Dumfries e Calha via dall'Inter? Monaco come Istanbul, quando le colonne cadono; Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming; Inter-Feyenoord, le formazioni in Champions: i titolari di Simone Inzaghi.

In Turchia – Sommer apre all’addio all’Inter e fa questa richiesta al Galatasaray - Non solo Calhanoglu, il Galatasaray sta puntando anche Yann Sommer per cercare di colmare il vuoto lasciato dall'addio di Muslera ... Lo riporta fcinter1908.it

Sommer Galatasaray, il portiere ora apre all’addio all’Inter! Resta un solo nodo da scogliere: la bomba dalla Turchia - Resta un solo nodo da scogliere: la bomba dalla Turchia sul futuro del portiere Il Galatasaray continua a muoversi con decisione sul merca ... Riporta informazione.it