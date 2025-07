Hakimi si sente al top | Luis Enrique mi ha fatto migliorare con il Psg siamo pronti a vincere il quinto titolo

Hakimi si sente al top. Le sue parole, unite alla crescita sotto la guida di Luis Enrique, fanno sognare i tifosi del PSG: il team è pronto a conquistare il quinto titolo. Achraf Hakimi, ex Inter, brilla ancora e punta in alto, forte della nuova energia e delle vittorie recenti. Con questa determinazione, il sogno di un grande traguardo sembra più vicino che mai. La stagione promette emozioni incredibili e successi memorabili.

Hakimi si sente al top. Le dichiarazioni dell’ex terzino, attualmente del Psg, fanno riflettere i tifosi Punta al quinto titolo. Achraf Hakimi, ex terzino dell’ Inter, continua a brillare con il Paris Saint-Germain, che dopo aver vinto le ultime due partite del Mondiale per Club si prepara a mettere in bacheca il quinto titolo. Il marocchino, che ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria contro il Bayern Monaco, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso l’allenatore Luis Enrique, attribuendo molti dei meriti della sua crescita esponenziale proprio al tecnico spagnolo. « L’allenatore mi dà molta libertà, è una cosa che mi si addice », ha dichiarato Hakimi in un’intervista a FIFA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hakimi si sente al top: «Luis Enrique mi ha fatto migliorare, con il Psg siamo pronti a vincere il quinto titolo»

