mediain germania possibile introduzione della leva obbligatoria

In Germania si discute una possibile rivoluzione nella politica della difesa: una riforma che predilige la volontarietà ma lascia spazio all’introduzione della leva obbligatoria in situazioni di emergenza. La nuova legge potrebbe infatti autorizzare Parlamento e Governo a reintrodurre il servizio militare obbligatorio qualora la sicurezza nazionale lo richieda, soprattutto in caso di incremento rapido delle forze armate. Un passo che potrebbe ridefinire l’equilibrio tra libertà individuale e necessità di sicurezza.

La riforma del servizio militare in Germania si baserà sulla " volontarietà "; tuttavia, già nella nuova legge dovrebbe essere contenuta la possibilità per il parlamento e il governo di ricorrere all'obbligatorietà qualora "la situazione della politica di difesa lo richieda" in particolare quando è "richiesto un aumento a breve termine delle forze armate, che non è realizzabile su base volontaria". È quanto sostiene il settimanale tedesco Der Spiegel che ha avuto modo di leggere la proposta di legge fin qui ipotizzata dal ministro della difesa Boris Pistorius. L'obiettivo è di passare dagli attuali 181.

