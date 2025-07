DaziUe ai 27 | per ora no intesa con Usa

Alle 21.00 si è conclusa la riunione dei rappresentanti dei 27 sull’intensa questione dei dazi con gli Stati Uniti. Il commissario Ue Sefcovic ha aggiornato sui recenti sviluppi e i contatti avuti nel weekend, ma al momento nessuna intesa è stata raggiunta. La sfida continua: i negoziati tra Bruxelles e Washington proseguiranno, con una nuova riunione degli ambasciatori all’orizzonte, lasciando aperte molte possibilità per il futuro commerciale.

21.00 E' terminata la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 sul dossier dazi. Alla riunione, a quanto si apprende, ha partecipato il commissario Ue Sefcovic che ha fatto un report sulla sua missione negli Usa e sui successivi contatti nel weekend con i negoziatori statunitensi. Al momento, si spiega, non c'à alcuna intesa. I colloqui tra la Commissione e Washington continueranno e una nuova riunione degli ambasciatori è prevista mercoledì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: dazi - intesa - riunione - ambasciatori

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita? - Intesa sui dazi tra Usa e Cina, ma la battaglia sui farmaci con l'Unione Europea si intensifica, con Pechino che si mostra meno aggressiva.

La Commissione ai 27, 'per ora nessuna intesa con Usa'; ++ La Commissione ai 27, 'per ora nessun intesa con Usa' ++; Dazi, pessimismo sull’accordo Usa-Ue: ipotesi no deal. Ft:“Minaccia del 17% sui prodotti agricoli”.

La Commissione ai 27, 'per ora nessuna intesa con Usa' - Alla riunione, a quanto si apprende, ha partecipato il commissario Ue Maros Sefcovic che ha fatto un report ... Segnala quotidiano.net

Convocati sui dazi gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Ue - Trump: partiranno le prime lettere, +10% ai pro- ansa.it scrive