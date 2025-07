Djokovic-De Minaur | highlights Wimbledon

Gli highlights della vittoria in quattro set (1-6 6-4 6-4 6-4) di Novak Djokovic contro Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic-De Minaur: highlights Wimbledon

In questa notizia si parla di: djokovic - minaur - highlights - wimbledon

Musetti in lizza per essere tra le prime 8 teste di serie al Roland Garros. Corsa su De Minaur, Ruud e…Djokovic! - Lorenzo Musetti, dopo il suo ingresso negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025, consolida la sua nona posizione nella classifica ATP, in rapida preparazione per il Roland Garros.

Sul Centrale inizia il match tra Novak Djokovic e Alex de Minaur... con un ospite nel Royal Box mooooooolto SPECIALE. Vai su X

Riporto : Se battesse Alex de Minaur ( yes )agli ottavi, eguaglierebbe le sue 101 vittorie al Roland Garros, il massimo che ha ottenuto in uno Slam. Nole è ancora a caccia di trofei e sta riscrivendo le statistiche e la storia come sempre Novak Djokovic #wimbl - facebook.com Vai su Facebook

Cobolli si regala i quarti: Cilic ko in 4 set; Live Alex De Minaur - Novak Djokovic - Wimbledon Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 07/07/2025; Wimbledon, i risultati di oggi: Djokovic agli ottavi.

Wimbledon, Djokovic soffre ma batte De Minaur e sfata il tabù Federer: ai quarti la sfida con Cobolli - Djokovic supera in rimonta e a fatica De Minaur e fa 101 a Wimbledon, dove ha finalmente sfatato anche il tabù Federer. Riporta sport.virgilio.it

Wimbledon: Djokovic recupera e demolisce De Minaur in 4 set - A 38 anni e un mese Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon superando l'australiano Alex De Minaur per 16 64 64 64 in 3 ore ... Si legge su sport.tiscali.it