In presenza o sul web? Tre fattori psicologici decidono se gli studenti scelgono l’aula o lo schermo per seguire le lezioni ibride Lo studio tedesco

In un mondo sempre più digitalizzato, la scelta tra aula e schermo diventa un dilemma per gli studenti nei corsi ibridi. Una recente ricerca dell’Università di Würzburg, pubblicata su Nature Higher Education, svela i tre principali fattori psicologici che influenzano questa decisione. Scopriamo insieme come emozioni, motivazioni e percezioni modellano il nostro modo di apprendere, rendendo ogni scelta unica e significativa nel panorama educativo odierno.

Una ricerca dell'Università di Würzburg pubblicata su Nature Higher Education ha analizzato i motivi che spingono gli studenti a scegliere tra partecipazione online o in presenza nei corsi ibridi sincroni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: presenza - studenti - fattori - psicologici

Studenti slovacchi in visita in Regione alla presenza del console onorario Alvaro Ravaglioli - In un'epoca in cui la collaborazione internazionale è fondamentale, la visita degli studenti slovacchi in Emilia-Romagna rappresenta un ponte culturale prezioso.

(5/5) Dai disturbi dell'apprendimento (DSA) alla comprensione del testo La comprensione del testo scritto e la comprensione in ascolto sono spesso tra i problemi più gravi e duraturi a partire dalla presenza di un Disturbo dell'apprendimento o DSA. Spesso - facebook.com Vai su Facebook

Salute mentale all’università. Ridurre la solitudine di studenti e studentesse internazionali; Università, benessere psicofisico e prevenzione del disagio degli studenti: debutta il progetto “Pro-Bene-Comune”; La scuola non può essere fatta di docenti affaticatissimi e studenti che tornano in lacrime, bisogna curare gli aspetti emotivi. INTERVISTA a Daniela Lucangeli.

Covid, scuola: lontananza ha aggravato disturbi psicologici degli studenti - Covid, scuola: lontananza ha aggravato disturbi psicologici degli studenti "Senza la presenza in aula a scuola ci sono stati disturbi psicologici, disturbi che si sono accentuati". Lo riporta cagliaripad.it

Gli studenti hanno nostalgia della scuola in presenza, "tristi con la Dad" - Oltre 6 ragazzi su 10 , fra i 14 e i 19 anni, tengono "molto" alla didattica in presenza , e più del 54% afferma di soffrirne "molto" la mancanza. Da gds.it