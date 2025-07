Uomini e Donne Guido smentisce la rottura con Gloria | lei lo smaschera sui social

La tormentata love story tra Guido Ricci e Gloria Nicoletti continua a tenere banco sui social, tra smentite e smascheramenti pubblici. Dopo le voci di rottura, la realtà si fa più complessa di quanto sembri, alimentando curiosità e polemiche tra i fan di Uomini e Donne. In un mare di dichiarazioni contrastanti, cosa succederà davvero tra i due protagonisti? La verità potrebbe essere ancora tutta da scoprire.

Gloria Nicoletti e Guido Ricci continuano a far discutere anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. Dopo una relazione turbolenta cominciata davanti alle telecamere e proseguita tra numerosi tira e molla, Gloria ha annunciato ufficialmente la rottura. Tuttavia, l'ex cavaliere ha affermato di non essere al corrente della decisione, scatenando una nuova reazione della dama del trono over. La tormentata storia tra Guido Ricci e Gloria Nicoletti. Gloria e Guido si erano conosciuti durante l'ultima stagione del Trono Over e la loro frequentazione aveva subito diviso il pubblico. Alternando momenti di tenerezza ad accesi confronti, la coppia aveva deciso di uscire dal programma per conoscersi meglio.