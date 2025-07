Lorenzo Sonego chiude Wimbledon tra i primi 40 della classifica ATP | rimandato il sorpasso su Berrettini

Lorenzo Sonego si conferma tra i Top 40 del circuito ATP dopo Wimbledon, mantenendo viva la speranza di superare Matteo Berrettini nella classifica mondiale. La battaglia per il sorpasso si deciderà domani, quando Cameron Norrie affronterà Carlos Alcaraz. La suspense è alle stelle e, indipendentemente dall’esito, l’azzurro si prepara a una settimana cruciale: il suo posizionamento nel ranking potrebbe cambiare ancora, aggiungendo un’altra pagina emozionante alla sua carriera.

La risoluzione dell’arcano arriverà soltanto domani, ma attualmente Lorenzo Sonego resta virtualmente tra i primi 40 del mondo al termine del torneo di Wimbledon: la certezza ci sarà al termine del match in cui il britannico Cameron Norrie affronterà nei quarti di finale il campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz. In caso di successo del britannico, infatti, Sonego scivolerà al numero 41: lunedì 30 giugno, però, l’azzurro si trovava al numero 47 del mondo, e guadagnerà almeno 6 posizioni (saranno 7 in caso di vittoria dell’iberico domani). Il tennista italiano, inoltre, si è portato da quota 1171 a 1321. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Sonego chiude Wimbledon tra i primi 40 della classifica ATP: rimandato il sorpasso su Berrettini

Lorenzo Musetti è il sesto azzurro in semifinale nell'era Open agli Internazionali d'Italia. L'ultimo era stato Sonego - Lorenzo Musetti si afferma come protagonista degli Internazionali d'Italia 2025, diventando il sesto azzurro a raggiungere le semifinali nell'era Open, dopo Sonego.

Shelton rimane la bestia nera di Sonego! Lorenzo sconfitto in 4 set

Lorenzo Sonego: chi è il tennista italiano agli ottavi di Wimbledon. Età, altezza, carriera, vita privata, l'amore per la musica e per il Torino

Tennis, ottavi di finale di Wimbledon: in campo oggi Sinner, Sonego e Cobolli - Per la prima volta nella storia sono infatti ben 3 i tennisti italiani arrivati agli ottavi di finale del torneo