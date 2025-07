Kiev in un raid russo a Kharkiv almeno un morto e 82 feriti

La tensione in Ucraina si intensifica: un raid russo su Kharkiv ha causato almeno un morto e 82 feriti, tra cui otto bambini. La devastazione colpisce duramente una città già marcia dalla guerra, mentre le notizie di questa tragedia scuotono il mondo intero. In un contesto di conflitto che non dà tregua, la speranza di pace sembra ancora lontana. La comunità internazionale ora chiede risposte e azioni concrete per mettere fine a questa sofferenza.

Una donna di 34 anni è stata uccisa e 82 persone sono rimaste ferite in un attacco con dei droni russi su Kharkiv avvenuto questa mattina. Lo rende noto la Procura regionale di Kharkiv. Tra i feriti si contano anche 8 bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, in un raid russo a Kharkiv almeno un morto e 82 feriti

In questa notizia si parla di: kharkiv - feriti - kiev - raid

Russia attacca ancora Kharkiv:11 feriti - La tensione cresce ancora a Kharkiv, dove la notte scorsa l'esercito russo ha colpito nuovamente con missili e droni, lasciando 11 feriti tra cui bambini e una donna incinta.

Raid russi su Kiev, Odessa e Kharkiv, decine di feriti. Centinaia di voli sono stati cancellati e ritardati negli aeroporti russi a causa della minaccia di droni - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, raid russo notturno con droni esplosivi e missili balistici su Kiev, 14 feriti, danni a infrastrutture ferroviarie - VIDEO Vai su X

Kiev, in un raid russo a Kharkiv almeno un morto e 82 feriti; Ancora droni russi sulle città , morti e decine di feriti. Lavrov: no alla tregua - L'ex vice capo di stato maggiore Khalil Arslanov condannato a 17 anni; Kiev, in un raid russo a Kharkiv almeno un morto e 82 feriti.

Kiev, in un raid russo a Kharkiv almeno un morto e 82 feriti - Una donna di 34 anni è stata uccisa e 82 persone sono rimaste ferite in un attacco con dei droni russi su Kharkiv avvenuto questa mattina. Scrive ansa.it

Ucraina, raid russi: 4 morti e 36 feriti - Almeno 4 morti e 36 feriti nella notte, per attacchi di droni e artiglieria in diverse parti dell'Ucraina. Segnala rainews.it