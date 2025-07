Milano riapre la Torre Hadid dopo il crollo dell' insegna

Milano torna a splendere con la riapertura della Torre Hadid, simbolo di innovazione e design avanguardista, dopo il recente incidente dello scorso 30 giugno. Generali ha confermato che tutte le operazioni di sicurezza sono state completate e l'edificio è pronto a riprendere le attività quotidiane. Con un passo importante verso il ritorno alla normalità , i lavoratori potranno nuovamente occupare lo spazio, dimostrando che anche le sfide più complesse possono essere superate con determinazione e competenza.

Riapre la Torre Hadid a Milano dopo il crollo dell'insegna che si è verificato lo scorso 30 giugno. La conferma è arrivata da Generali, domani i lavoratori potranno tornare in sede: "In merito al parziale cedimento dell’insegna collocata sulla sommità della Torre Hadid, Generali informa che sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell’edificio e dell’area sottostante". "Cessata la situazione di emergenza, si è pertanto già proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualità e funzionalità degli impianti, sarà possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid" si legge ancora nella nota diramata da Generali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, riapre la Torre Hadid dopo il crollo dell'insegna

In questa notizia si parla di: torre - hadid - insegna - milano

Torre Hadid: tolte le transenne, riapre lo shopping district. Dipendenti Generali ancora a casa - Milano si risveglia con rinnovato entusiasmo: dopo il sorprendente incidente sulla torre Hadid, le transenne sono state rimosse e lo shopping district di CityLife riapre al pubblico.

La Procura di Milano ha dato il via libera alla rimozione dell’insegna rossa di Generali sulla torre Hadid in CityLife a Milano Nel mentre, è stata richiesta l’acquisizione della documentazione necessaria a trovare i primi nomi da inserire nel registro degli indagat - facebook.com Vai su Facebook

Attimi di paura a Milano nel quartiere Citylife dove, questa mattina, ha ceduto l’insegna sulla torre Hadid. Il caldo potrebbe essere una delle cause del cedimento. Il commento di Milo Infante Vai su X

Milano, riapre la Torre Hadid dopo il crollo dell'insegna; Crollo insegna Generali: la procura sequestra il tetto della torre Hadid in Citylife. In riapertura la piazza; Crollo alla Torre Generali, via libera della Procura allo smontaggio dell'insegna pericolante: sarà rimossa completamente.

Generali, riapre la Torre Hadid a Milano: domani lavoratori in sede, progetto per smontaggio dell'insegna - Generali, in merito al parziale cedimento dell'insegna collocata sulla sommità della Torre Hadid di Milano, ha reso noto che sono ... Riporta msn.com

Generali, riapre la Torre Hadid: domani lavoratori in sede - “In merito al parziale cedimento dell’insegna collocata sulla sommità della Torre Hadid, Generali informa che sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell’edificio e dell’area so ... Secondo msn.com